В Пскове в праздники из-за гололеда травмировались 212 человек

В Пскове в период с 20 по 23 февраля с травмами от падения на лёд в Псковскую клиническую больницу обратились 212 человек. Об этом сообщил заведующий травмпунктом медучреждения Вадим Букша в эфире ПАИ-live.

По словам медика, 22 февраля за медпомощью обратились 72 псковича, это в два раза больше, чем в обычные дни. Из числа поступивших пришлось госпитализировать в травматологическое отделение 20 человек.

Как рассказал Вадим Букша, от падения на лёд люди получили повреждения конечностей, ушибы, повреждения позвоночника, а также переломы рёбер и черепно-мозговые травмы.

Как отметил доктор, часто в травмпункт попадают люди в состоянии алкогольного опьянения с бытовыми травмами, включая травмы криминального характера. Это происходит потому, что в нетрезвом состоянии люди плохо себя контролируют.