343 окна заменят в корпусах ПсковГУ

Фото: официальный сайт Псковской области

На улице Льва Толстого в Пскове заменят 343 окна в корпусах Псковского государственного университета. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении информационной политики вуза.

Старые деревянные окона четырех сданий кампуса поменяют на пластиковые. Кроме того, в главном корпусе университета началась работа по ремонту 4 этажа, где располагается Институт математического моделирования и игропрактики.

На капремонт вузу выделено дополнительное финансирование. В программе ремонта на 2021 год планируется продолжить модернизацию университетской инфраструктуры.