Разрушение ради спасения: исследователь рассказал о бомбардировке Пскова 18 февраля 1944 года

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В период немецкой оккупации Пскова, 18 февраля 1944 года, силами советской военной авиации были сорваны планы фашистских захватчиков по угону населения и краже ценностей. "Псковская правда" поделилась историческим рассказом исследователя Андрея Иванова об этом значимом событии.

Согласно документам Советской Армии, массированная бомбардировка была направлена на транспортные узлы и военные объекты врагов. Это событие напрямую повлияло на облик Пскова после войны, так как город подвергся сильному разрушению.

Историки и краеведы долгое время не обращали внимания на это событие. Но по мнению псковского исследователя Андрея Иванова, история бомбардировки заслуживает изучения и осознания, хотя бы из уважения к пережившим её и погибшим горожанам.

Бегство из Пскова 20.02.44 после воздушного нападения 18.02.44 Перекрёсток улиц Советской и Некрасова

«Псковская правда» опубликовала рассказ историка о событиях того важного дня. В основу исследования легли документы дальней авиации СССР, вражеские документы и воспоминания псковичей.

Полный текст лонгрида «Всё гремело и блистало» доступен для прочтения на сайте "Псковской правды".