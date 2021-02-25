Псковичам предложили рассказать о любимой автобусной остановке

Фото: Анастасия Тарасова

О самой уютной автобусной остановке предложили рассказать псковичам в Туристском информационном центре Псковской области.

В официальной группе центра псковичам предложили принять участие в опросе «"Самое" в городе Пскове». На данный момент подписчики могут рассказать, где находится самая уютная псковская автобусная остановка.

"У каждого из нас есть в Пскове то самое место, в котором нам уютно, вкусно и очень душевно в любое время года. Именно с этим местом связаны наши самые яркие воспоминания", - рассказали работники центра и отметили, что о таких местах с радостью рассказывают гостям Пскова.