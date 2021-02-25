В Пскове пройдет бесплатный мастер-класс по рисованию для детей

Фото: Проектный офис "Команда 2018"

В субботу, 27 февраля, в выставочном зале Союза Художников России пройдет творческое мероприятие для детей и их родителей «В мире творчества». Об этом сообщили в официальной группе проектного офиса «Команды 2018».

Гостей ждет мастер-класс по изобразительному искусству. Кроме того состоится награждение участников конкурса новогодних рисунков и поделок. Помимо этого организаторы обещают псковичам другие приятные сюрпризы.

Мероприятие состоится 27 февраля в 11:30 в выставочном зале Союза Художников России на улице Ленина, 1.