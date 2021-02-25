Пскович получил штраф в 15 тысяч рублей за отсутствие маски

Из архива КП

Жителя Псковской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие маски. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Данный гражданин уже привлекался к ответственности по факту аналогичного правонарушения. Мужчина находился в здании ОМВД России Псковского района без средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Суд признал псковича виновным в совершении административного правонарушения и обязал к выплате административного штрафа размером 15 тысяч рублей.