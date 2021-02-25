В УГХ прокомментировали плохой ремонт «утиных» дворов на улице Труда в Пскове

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Некачественный ремонт асфальта во дворах домов №18, 20 и 22 на улице Труда прокомментировали в управлении городского хозяйства администрации Пскова.

Подрядчик, выполняющий ремонт дорог, сначала не успел к сроку, а потом все-таки выполнил ремонт, но уже с нарушением нормативных актов, несмотря на предупреждения. В УГХ обратили внимание на то, что в этом году подрядчик должен будет устранить допущенные им нарушения.

Напомним, в октябре жители улиц Труда начали массово жаловаться в социальных сетях на плохое состояние дорог. Дошло до смешного: во дворе у ряда домов по улицам Энтузиастов, Текстильной и Труда поселились утки. Псковичи назвали ситуацию с многолетними ямами «апофеозом маразма» и отметили, что утки просто поняли, что такая среда обитания не предназначена для человека.