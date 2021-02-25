В Псковской области внесли поправки в закон о капремонте

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В закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» будут внесены изменения. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, их поддержали депутаты Псковского областного Собрания на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля.

Причиной изменений является необходимость обеспечения финансовой устойчивости региональной программы капремонта и приведения регионального закона в соответствие с федеральным.

Появилась норма Жилищного кодекса РФ, регулирующая вопрос уплаты взносов на капремонт в домах, подлежащих сносу или реконструкции. Если собственники квартир в таких домах формировали фонд капремонта на специальном счёте, то вместе с правом собственности на дом муниципалитету или государству переходят и права на этот спецсчёт.

Корректировке подверглась также норма, обязывающая регионального оператора оплатить услуги по капремонту в течение 15 рабочих дней после их оказания. Теперь оплата за них будет взиматься в установленный договором срок.