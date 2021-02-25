Симптомы коронавируса у детей сохраняются на несколько месяцев

Фото: официальный сайт Псковской области

Большинство детей, которые переболели COVID-19, отметили, что симптомы болезни оставались ещё на несколько месяцев, пишет «РБК» со ссылкой на исследование русских, итальянских и британских ученых, опубликованное на medrxiv.org.

Более половины (58%) опрошенных детей через 4 месяца после первого отрезательно теста с начала болезни зафиксировали одно и более сохранившегося симптома. В то время, как 42% вылечившихся не заметили более никаких симптомов.

Больше всего жалобы касались бессонница, стеснения в в груди, кашель и заложенность носа. Кроме прочего, опрошенные отметили потерю концентрации внимания, сохранившуюся усталость, боли в суставах и мышцах.