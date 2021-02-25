Псковичей призывают при минимальных проявлениях ОРВИ сдавать тесты на коронавирус

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Псковичей призывают при минимальных проявлениях ОРВИ сдавать тесты на COVID-19 и обращаться за помощью к врачам. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.
Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая отметила, что даже с минимальными проявлениями ОРВИ обязательно обращаться за помощью к врачам, -
«Помимо коронавируса «ходит» ещё и обычный ОРВИ, могут быть тяжёлые осложнения, если вирусное заболевание начинается с лёгкой формы и лечится неправильно», - сообщила она и отметила, что все пациенты с признаками ОРВИ сдают мазки на COVID-19.
Мазки берут в каждой из трёх поликлиник Пскова, а при необходимости на дому.
Записаться на приём можно через единый телефон записи к врачу, позвонив по телефону 8 (8112) 299-003 или через единый портал. Дополнительные вопросы можно задать и в колл-центре Псковской городской поликлиники 2-99-028 или по единому телефону по вопросам коронавируса «122».
Вызвать врача на дом можно позвонив в свою поликлинику:
Поликлиника №1 66-53-57, 66-53-58,
Поликлиника №2 56-78-15,
Поликлиника №3 53-29-46, 53-33-88.