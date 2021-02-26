Еще 75 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За минувшие сутки в Псковской области 75 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За все время наблюдений заболели 31 тысяча 806 человек. Выздоровели 20 тысяч 877 человек из них 137 за минувшие сутки.

Губернатор отметил, что статистика заболевших в Псковской области показала рост более 10 % и призвал псковичей делать прививки от коронавируса. "Крайне важно всем пересмотреть отношение к противовирусным рекомендациям и записаться на вакцинацию. Это единственная возможность выйти как можно быстрее из режима ограничений и защитить своё здоровье", – отметил Михаил Ведерников.