Врачи рассказали о влиянии коронавируса на зрение

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Российские офтальмологи отметили зависимость ухудшения зрения и заражения COVID-19, пишет газета «Известия».

По словам специалистов, коронавирус способен поражать глазные сосуды, повреждая сетчатку. Из-за этого наблюдается спазмы глазных мышц и воспаление зрительного нерва. Переболевшие могут почувствовать снижение зрения сразу на несколько единиц.

Возвращение зрения, по словам офтальмологов, зависит от тяжести перенесенной болезни и предрасположенности организма. При потере зрения необходимо в короткие сроки пойти на профилактический осмотр к врачу, чтобы избежать необратимых последствий.

Опасность данного исследования подтверждают и за рубежом, пишет издание.