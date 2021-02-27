В Острове прохожий силой отобрал у студента деньги

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Острове задержали подозреваемого в ограблении одного из учащихся местного колледжа. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пострадавший рассказал, что вечером 20 февраля на площади Клавы Назаровой к нему подошел неизвестный и силой отобрал у него деньги. После этого грабитель скрылся.

Сотрудники ОМВД по Островскому району вместе с коллегами из псковского УМВД установили личность подозреваемого и задержали его. Нападавшим оказался безработный 20-летний житель Острова, уже судимый. Все обстоятельства произошедшего выясняются, возбуждено уголовное дело.