С 1 марта в Псковской области изменится расписание пригородных автобусов

Информация об изменении расписания движения автобусов пригородных маршрутов № 115 и №129 Фото: Анастасия ТАРАСОВА

С 1 марта в расписание движения пригородных автобусов №115 и №129 внесут изменения. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в "Псковпассажиравтотрансе".

Изменение коснется автобуса № 115, курсирующего по маршруту «Псков-Корлы». Автобус, отъезжающий от автовокзала в 14:15, будет заезжать в деревню Тупы по рабочим учебным дням. Отправлять из Корл в рабочие учебные дни он будет в 15:30, а в рабочие дни на каникулах и по выходным дням в 15:20.

В расписании маршрута № 129, следующего из Пскова в Кривск, изменится время отправления рейса. С 9:10 его перенесли на 9:30 при отъезде с автовокзала. Из Кривска он будет отъезжать в 10:40.