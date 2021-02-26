Многотопливный заправочный комплекс появится в Пскове в этом году

Фото Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Пскове строится многотопливный заправочный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция начнет обслуживать грузовой и пассажирский транспорт уже в этом году.

В ходе строительства уже выполнена закладка фундамента, поставлены ёмкости для топлива. На данный момент выполняется монтаж будки оператора станции и работы по электрификации.

По словам инвестора строительства, особенностью станции будет её комбинированность. Заправка будет состоять из 22 постов: 10 метановых, 6 бензиновых и 6 дизельных. Также отмечается высокая производительность метанового поста, благодаря которой один автобус будет заправлен 200-220 литрами всего за 10-15 минут.

Согласно планам, объект должен быть сдан в эксплуатацию уже в первом полугодии этого года. Для его функционирования будет открыто 20 новых рабочих мест.

Отчисления в бюджет будут составлять более 11 миллионов в год.