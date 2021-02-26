В марте в Псковской области будет до -11 градусов

Фото: Анастасия Тарасова

В марте 2021 года ожидается неустойчивая погода. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первый весенний месяц осадков будет мало. Синоптики ожидают 50-90% от установленный нормы. Кроме того сообщается, что температура в марте будет на 2-4 градуса ниже нормы. До 10 марта ожидается от -4 до +1 градуса. Ночные температуры в первой декаде месяца прогнозируются в районе -15…-10 градусов.

После 10 числа температура немного вырастет, в отдельные дни она может доходить до до +2…+7 градусов. Ночные температуры от -11…-6 градусов.