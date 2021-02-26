Туристические поезда из Москвы и Петербурга сделают остановки в Пскове

Фото Гранд Сервис Экспресс

В мартовские праздники будут запущены туристические поезда по маршрутам "Москва - Москва" и "Санкт-Петербург - Санкт-Петербург" с остановкой в Пскове. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезда будут останавливаться в Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке Рускеала, где для туристов будет организовано посещение достопримечательностей.

После остановки в Пскове туристы смогут попасть на экскурсию по Псковскому Кремлю, в Свято-Успенский монастырь в Печорах и Старый Изборск.

Поезд из Москвы отправится в путь 5 марта. А из Санкт-Петербурга 8 марта. Путешествие целиком займут 79 и 62 часа соответственно.

Туристические поезда состоят из одноэтажных купейных вагонов и вагона-ресторана. Стоимость тура "Москва - Москва" составит от 23700 рублей, а "Санкт-Петербург - Санкт-Петербург" от 20500 рублей.

В тёплые дни прошлого года Псковщину посетило много знаменитых людей.