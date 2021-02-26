Горячую воду отключили в 13 многоэтажках и детском саду в Пскове

Фото: «Псковские тепловые сети»

В тринадцати многоквартирных домах и детском садике отключили горячее водоснабжение из-за утечки. Об этом сообщают «Псковские тепловые сети» в своем Instagram-аккаунте.

Сегодня около четырех часов утра во дворе дома №2, по улице Алёхина из-за износа трубы потекла труба. Как сообщают коммунальщики, причиной утечки стал сильный износ трубы.

Фото: «Псковские тепловые сети»

Во время утечки начало размывать грунт, под угрозой оказались автомобили, припаркованные рядом. Место проведения работ оцепили, вызвали необходимую технику и откачали воду. Утечку быстро устранили, но пришлось отключить горячее водоснабжение.

В настоящее время повреждённый участок трубы демонтирован, ведутся сварные работы. Уже к вечеру во всех домах появится горячая вода.