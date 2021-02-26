Псковский боксёр Артур Акавов раскрыл секрет своего похудения

Артур Акавов

Псковский боксёр Артур Акавов в эфире проекта ПАИ-live рассказал, как ему удалось похудеть на 11 килограммов.

Он сообщил, что для того, чтобы похудеть, ему пришлось соблюдать определенные правила питания и сесть на диету. "Для меня это было сложно, потому что я люблю сладкое. 35 дней пришлось жить без сахара, без мучного и без картофеля", - отметил спортсмен.

Во время диеты Артур Акавов употреблял в пищу долгие углеводы. Например он ел зелёную гречку, которая более полезна, чем обычная, употреблял в пищу много овощей, рыбу, курицу, и индейку. Из пищи он исключил все острое и говядину. Также во время диеты он пил много воды, более 3,5 литров в день.

Благодаря такой диете боксеру удалось потерял 5-6 кг веса. Еще столько же он потерял в последнюю неделю, когда почти отказался от пищи. "В последние пару дней до взвешивания вообще почти ничего не ел", - рассказал боксёр признавшись, что потерянные 11 кг для него рекорд.