Полиция Пскова рассказала, кого чаще всего обманывают мошенники

Фото из архива КП

О том, кого чаще всего обманывают мошенники, рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России Псковской области Сергей Еременко на пресс-конференции 26 февраля. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Как оказалось, в группе риска быть обманутыми мошенниками находятся не только люди пожилого возраста. Жертвами злоумышленников могут стать граждане не зависимо от возраста, образования и социального статуса.

«Преступники до сих пор входят в доверие ко всем», - отметил Сергей Еременко.

Заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Сергей Иванов отметил, что схемы мошенников меняются постоянно, чуть ли не каждый день.

«Сейчас стартовала новая программа, она ориентирована на пенсионеров, где люди старшего возраста могут подключиться к онлайн-урокам по финансовой грамотности, где объясняют основы кибербезопасности», - добавил Сергей Иванов.

За 2020 год мошенники смогли обмануть псковичей на 66 миллионов рублей. А с начала 2021 года этом году - уже на 17 миллионов.

Случаи мошенничества происходят в области почти каждый день.