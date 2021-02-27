27 февраля в Псковской области ожидается дождь и мокрый снег

27 февраля в Псковской области потеплеет до +5 градусов Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Сегодня на территории Псковской области ожидается облачная погода с осадками. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Температура по области ночью будет колебаться в районе -2…+3 градусов. Днем в Псковской области может потеплеть до +5 градусов. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Кроме того псковичей призывают обратить внимание на гололедицу на дорогах.