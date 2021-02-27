96 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

97 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за сутки

За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 96 человек, сообщили в официальном tekegram-канале региона.

За весь период пандемии коронавирусом заразились 31 тысяч 902 человека. Выздоровело за минувшие сутки немногим больше, 97 пациентов. За все время пандемии – 20 тысяч 974 человека.

Общее количество умерших в регионе от COVID-19 – 168 человек. Всего специалисты провели 276 тысяч 697 тестов на коронавирус, из них 1 631 вчера.