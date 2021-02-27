Очаг коронавируса выявлен в Порховской межрайонной больнице

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса

В Псковской области выявлен новый очаг в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

Сейчас отделение закрыто, там проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Больница продолжает работать в обычном режиме.

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 31 марта. Соответствующий указ подписал вчера губернатор региона Михаил Ведерников. На данный момент в Псковской области коронавирусом заболели 31 тысяча 902 человека.