Из-за коронавируса в Псковской области заболели 94 человека

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С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 31 996 человек. Только за последние сутки тест на ковид подтвердился у 94 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За сутки 91 пациент излечился от коронавируса, ни одного человека не умерло. На последние сутки насчитывается 277 987 проведенных тестов на коронавирус.

«Новых очагов коронавируса в Псковской области не выявлено. 16 тысяч жителей региона сделали первую прививку, из них более пяти тысяч – обе. Присоединяйтесь!» – написал губернатор.