На этой неделе в Пскове прозвучат сирены

. Фото: pixabay.com

В среду, 3 марта, в Пскове проверят работу сирен. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

С 10:40 до 10:50 горожане услышат звук сирен - в городе в это время пройдет комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

По каналам первого мультиплекса цифрового телевидения псковичи увидят тестовое сообщение от Главного управления МЧС России по Псковской области.

Напомним, проверки проходят раз в месяц, в первую среду и в конце года. Комплексные проверки - два раза в год, в марте и октябре.

В МЧС обращают внимание, что услышав такой сигнал, жителям необходимо включить телевизор или радио и выслушать, а также выполнить все озвученные в трансляции рекомендации.