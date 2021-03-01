99 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

За сутки в Псковской области от коронавируса выздоровел 21 человек

В Псковской области за сутки зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С момента объявления пандемии в Псковской области зарегистрировано 32 тысячи 95 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших зарегистрировано 21 тысяча 86 человек, из них за минувшие сутки 21.

От вируса в регионе скончались 168 человек. Новых смертей за прошедшие сутки не зафиксировано.

«К сожалению, снижения динамики распространения заболевания не наблюдается. На неделе проанализируем текущие показатели и меры соблюдения противовирусных мер в области. Затем соответствующим образом скорректируем действующие ограничения», – отметил губернатор.