Более 4 тысяч звонков обработали за месяц в информцентре псковской инфекционки

Каждый день работники информационного центра обрабатывают более 150 звонков

Более 4 тысяч обращений за месяц обработал информационный центр псковской инфекционной больницы. Об этом сообщает официальный telegram-канал региона.

Сотрудники информационного центра ежедневно отвечают более чем на 150 звонков. Благодаря этим звонкам близкие и родственники пациентов получают актуальную информацию об их состоянии.

Узнать дополнительную информацию в рамках деятельности Псковской областной инфекционной больницы можно по многоканальному телефону информационного центра: 8-8112- 294-122 с 09.00 до 19.00. В остальное время осуществляется онлайн - запись телефонного звонка.