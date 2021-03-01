Пскович избил и несколько раз переехал мужчину автомобилем

Фото: "Псковская сводка".

Сегодня ночью 44-летний житель Пскова избил мужчину, а затем сел за руль своего автомобиля и несколько раз переехал пострадавшего. Об этом сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

Инцидент произошел сегодня ночью на улице Некрасова, недалеко от церкви Покрова от Торга. 51-летний пскович, который оказался под колёсами авто, госпитализирован в критическом состоянии с различными травмами.

Фото: "Псковская сводка".

Фото: "Псковская сводка".

После происшествия на асфальте осталось несколько луж крови. На месте работали инспекторы ГИБДД, следователи и криминалисты. Вполне возможно преступление будет квалифицироваться как покушение на убийство. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. На данный момент полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.