Псковский динозавр вошел в энциклопедию самых необычных скульптур России

3D-модель скульптуры Романа Кириллова. Источник: art.tutu.ru

Динозавр из Псковской области вошел в энциклопедию самых необычных скульптур России. Об этом сообщает туристский информационный центр Псковской области.

По итогам конкурса, в котором принимали участие самые необычные скульптуры со всех уголков России, Туту.ру составил энциклопедию самых необычных и создал карту, на которой они отмечены. Все 100 участников получили своё заслуженное место в энциклопедии и на интерактивной карте.

Самое большое количество голосов набрал памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва. Как мы сообщали ранее, скульптура жителя Опочки Романа Кириллова «Динозавр», заняла на конкурсе 9 место. Она создана в 2019 году из автозапчастей, высота трицератопса около 1,7 м.