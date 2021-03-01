+6 и гололед ожидается в некоторых районах Псковской области

Фото: официальный сайт Псковской области

Сегодня, 1 марта, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

МЧС предупреждает псковских водителей о сохранении в некоторых районах региона гололедицы на дорогах. Температура по области ночью будет колебаться в районе от +2 до +6 градусов. Днем в Псковской области не ожидается существенных осадков.

Ветер Северо-Западных и Западных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сменится на высокое.