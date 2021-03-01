С 1 марта в Пскове изменились правила начисления детских пособий

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С 1 марта в регионе будет прекращена беззаявительная выдача пособий на детей до трёх лет. Об этом сообщил начальник отдела социальных выплат, льгот и субсидий Комитета по социальной защите Псковской области Любовь Ахметова.

Ранее данная процедура была упрощена из-за пандемии коронавируса: начисления продлевались автоматически. Теперь же родителям для продления льгот ребенку годовалого возраста придётся лично собирать и подавать необходимые для соцвыплат документы. При достижении ребёнком двух лет эта процедура осуществляется таким же образом.

"При рождении ребёнка, в год и два года родителям нужно собрать весь пакет необходимых документов для получения пособия в размере прожиточного минимума. Их выплаты назначаются при условии, что среднедушевой доход семьи составляет не более двух прожиточных минимумов, установленных в регионе", - сообщила Любовь Ахметова.

Помимо этого, нужно в обязательном порядке информировать органы соцзащиты и ПФР об обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат, или переезде.

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