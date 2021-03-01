Храм Александра Невского в Пскове закрывается на реставрацию

Фото: группа "Псковская митрополия Русской Православной Церкви".

С 15 марта здание храма святого благоверного князя Александра Невского закрывается на реставрацию. Об этом сообщает автономная некоммерческая организация "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове".

Согласно проектной документации здание храма будет комплексно отреставрировано в период с 14 марта по 1 сентября 2021 года.

Фото: Храм св. князя Александра Невского, город Псков

Работники организации отметили, что все таинства и богослужения будут совершаться во временном помещении. Проходить они будет согласно обычному расписанию, каждый день.

На данный момент началось возведение временного помещения для совершения богослужений. Воскресная школа, библиотека, и церковная лавка, где можно подать записки, заказать требы и приобрести церковную литературу продолжит свою работу в прежнем режиме.