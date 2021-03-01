Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

Фото из архива КП
Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
За последние сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 94 человека. Всего на сегодня в регионе зафиксировано 31996 случаев заражения с начала пандемии: 11565 во Пскове и 5666 в Великих Луках.
Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 42 заболевших.
На данный момент в регионе проведено 277987 исследований. Всего в Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 168 человек. Количество выздоровевших за последние сутки в регионе составило 91 человек.
Статистика по районам:
Псковский район – 2679
Островский район – 1580
Невельский район – 1281
Порховский район – 1038
Опочецкий район – 859
Новосокольнический район – 811
Великолукский район – 735
Дедовичский район – 623
Печорский район – 603
Себежский район – 473
Плюсский район – 455
Гдовский район – 437
Палкинский район – 340
Струго-Красненский район – 310
Бежаницкий район - 300
Новоржевский район – 295
Куньинский район – 294
Дновский район - 293
Пустошкинский район – 280
Пушкиногорский район - 267
Пыталовский район – 240
Локнянский район - 212
Красногородский район – 184
Усвятский район – 134