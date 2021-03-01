Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

Фото из архива КП

Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

За последние сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 94 человека. Всего на сегодня в регионе зафиксировано 31996 случаев заражения с начала пандемии: 11565 во Пскове и 5666 в Великих Луках.

Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 42 заболевших.

На данный момент в регионе проведено 277987 исследований. Всего в Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 168 человек. Количество выздоровевших за последние сутки в регионе составило 91 человек.

Статистика по районам:

Псковский район – 2679

Островский район – 1580

Невельский район – 1281

Порховский район – 1038

Опочецкий район – 859

Новосокольнический район – 811

Великолукский район – 735

Дедовичский район – 623

Печорский район – 603

Себежский район – 473

Плюсский район – 455

Гдовский район – 437

Палкинский район – 340

Струго-Красненский район – 310

Бежаницкий район - 300

Новоржевский район – 295

Куньинский район – 294

Дновский район - 293

Пустошкинский район – 280

Пушкиногорский район - 267

Пыталовский район – 240

Локнянский район - 212

Красногородский район – 184

Усвятский район – 134