Михаил Ведерников пообещал скорректировать коронавирусные ограничения в регионе

Фото: пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области не наблюдается снижения статистики заболеваемости в связи с чем необходимо пересмотреть действующие коронавирусные ограничения. Об этом он заявил в своём Instagram-аккаунте, комментируя статистику COVID-19.

Глава региона обратил внимание на то, что за сутки в области выявили ещё 99 заболевших, при этом выписали всего лишь 21 пациента. «К сожалению, снижения динамики распространения заболевания не наблюдается», — прокомментировал ситуацию Михаил Ведерников.

На этой неделе в Пскове состоится оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. На заседании проанализируют актуальные показатели статистики и степень соблюдения в области противоковидных мер. После этого согласно результатам анализа, действующие ограничения будут скорректированы.