Детский псковский омбудсмен рассказала о социально-обучающем проекте «Огонек добра»

Фото с личного аккаунта Натальи Соколовой в Вконтакте

Уполномоченный по правам ребёнка региона Наталья Соколова побывала на выступлении молодёжного театра "Гротеск". Впечатлениями от спектакля о брошенных кошках, который является частью социального проекта "Огонёк добра", она поделилась на своей личной странице в Вконтакте.

"Замечательный спектакль-мюзикл "Брысь" заставил задуматься о добре и любви, жестокости и сострадании, предательстве и милосердии, верности и дружбе. В нём лейтмотивом звучит вечное: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И это ведь не только о животных, эта история о людях.", - рассказала Наталья Соколова.

Данный проект был создан в Санкт-Петербурге в 2012 году. В прошлом году инициатива была подхвачена Екатеринбургом, в этом году присоединился и наш город.

"Этот волонтёрский социальный проект учит детей и подростков помогать людям и животным, совершая реальные добрые поступки!", - отметила омбудсмен.

«Огонёк добра» — это проект, объединивший детей, родителей, школу и некоммерческие благотворительные организации. Участвуя в нём, дети узнают, что такое добрые дела, забота о ближнем и сострадание.