В Пскове почтили память погибших десантников 6-й роты

Фото: telegram-канал Псковской области

У памятника «Купол» почтили память десантников 6-й роты, погибших двадцать один год назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В память о героях была объявлена минута молчания, после чего военнослужащие прошли торжественным маршем. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в мероприятии и возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черехе. Кроме того память десантников почтили заместитель командующего воздушно-десантными войсками Виктор Купчишин, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Сергей Чубарыкин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, родственники и близкие павших бойцов, жители города.

Двадцать один год назад в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с чеченскими боевиками. Из 90 десантников в живых осталось только 6 человек, 84 бойца погибли. Каждый из них с честью исполнил свой долг перед Родиной.