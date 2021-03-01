Илья Варламов назвал Псков одним из самых комфортных для жизни городов

Илья Варламов

Известный журналист, общественный деятель Илья Варламов назвал Псков одним из городов, в котором, по его мнению, самые комфортные условия для жизни. Об этом он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

Такое мнение он высказал в связи с исследованием института территориального планирования "Урбаника". Согласно их исследованию, в топ-5 самых комфортных и доступных городов России входят Краснодар, Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва.

Илья Варламов с этим не согласился и отметил, что это очень натянуто. «Последнее время я полюбил малые города в европейской части, например, Ростов Великий. Можно взять все эти малые города по золотому кольцу. Если брать большие города, то Казань, Екатеринбург. Мне почему-то очень нравится Псков. Говорят, в Геленджике неплохо», — рассказал о своих любимых городах России видеоблогер.

Кстати в 2019 году Псков занял пятое место в личном рейтинге лучших городов России по мнению известного блогера-путешественника Ильи Варламова.

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