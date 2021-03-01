Псков вошёл в рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий из Москвы

Фото из архива КП

Этой весной Псков вошёл в рейтинг самых бюджетных направлений для путешественников из Москвы. Об этом сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В список вошли те направления, для которых средняя стоимость билета в одну сторону не превышает 3500 рублей.

Для вылета из Москвы доступно 21 направление для бюджетного путешествия. Самыми недорогими из них являются вылеты в Назрань (2 511 рублей), Петрозаводск (2 477 рублей), Псков (1 845 рублей), Ярославль (1 628 рублей) и Брянск (1 396 рублей).