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Роскачество раскритиковало влажные корма для кошек

Ксения ЯКОВЛЕВАКсения ЯКОВЛЕВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Исследование Российской системы качества установило, что влажные корма для кошек содержат слишком мало необходимых нутриентов. Поэтому их нельзя считать полнорационными, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты сделали анализ влажных кормов премиум- и эконом-класса для взрослых кошек. Проверку прошли товары 20-ти торговых марок, включая самые известные. Исследовалось три вида корма: кусочки в желе, паштет и кусочки в соусе.

Эксперты проверяли соответствие продукта требованиям ГОСТа, российским ветеринарно-санитарным нормам и требованиям Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF).

По итогам исследования, было подтверждено, что ни один из образцов не соответствует ГОСТу. Во многих кормах совсем отсутствуют либо содержатся в очень малом количестве минералы, витамины и аминокислоты, без которых питание животного не может быть сбалансированным.

Больше всего несоответствий связаны с клетчаткой в составе корма: некоторые производители не указывают ее в составе при её наличии, либо указывают гораздо меньшее значение, чем есть на самом деле.

«Недостоверная информация может привести к неправильному питанию и, как следствие, к ухудшению здоровья животного», - отмечает Роскачество.

Также эксперты предупреждают, что влажный корм лучше чередовать с сухим и соблюдать рекомендации, указанные на упаковке.

Живой уголок