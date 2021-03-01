«Сегодня утром достали 57-ю»: Псковичка пожаловалась на нашествие мышей в своей квартире

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Жительница города Пскова пожаловалась журналистам на нашествие мышей в своей квартире на улице Горького 21. Как пишет издание Луки.ру, сегодня утром количество мышей подошло к 60-ти. «В начале января заметила в ванной маленькую мышку и тогда подумала, что просто показалось. Но уже через несколько дней мыши стали появляться на кухне. С начала февраля мышей стало только больше — сегодня утром мы достали из мышеловки 57-ю!» — сообщила женщина. В управляющей компании по этому адресу объяснили, откуда взялись мыши. По их словам, грызуны находятся только в квартире псковички, так как в пятницу сотрудники компании разложили отраву по всему подвалу и убрали дощатые сараи, в которых могли пригреться мыши.

Как оказалось, мышей и крыс УК в подъезде и подвале дома травила ранее через день. Однако ни одного грызуна не было замечено работниками, а жители первых этажей встречали мышей буквально пару раз.

Работники УК отвечают: «Мы сделали всё, что от нас зависело!». И до сих пор не верят псковичке, что такое количество мышей могли быть на первом этаже.