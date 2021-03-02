Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Псковская городская больница с 3 марта будет работать в обычном режиме. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

С 25 февраля больница перестала выполнять свою функцию ковид-центра и закрылась на дезинфекцию. По завершении обработки помещений было взято несколько сотен контрольных проб на РНК COVID-19.

На днях пришли отрицательные смывы, что означает успешную дезинфекцию. Медицинское учреждение готово к приёму пациентов и с 3 марта больница откроет свои двери для пациентов и будет работать в обычном режиме.