У здания псковской горбольницы установили памятный знак в благодарность за борьбу с COVID-19

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Сегодня, 2 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл памятный знак у Псковской городской больницы в благодарность медикам за работу в борьбе с пандемией коронавируса.

Открытие памятного знака приурочено к возвращению больницы к плановому графику работы с 3 марта. Ведь почти год медучреждение функционировало как COVID-центр.

«Это было время тяжелых испытаний. Несмотря на все сложности, те люди, которые работают в сфере медицины, представляют собой огромный, колоссальный потенциал» - отметил глава региона.

Надпись на табличке гласит: «Коллективу городской больницы за спасенные жизни в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 с благодарностью от жителей Псковской области».