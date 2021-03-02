В Пскове демонтируют рыночные павильоны на Четырех углах

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В Пскове сносят торговые павильоны рынка на Четырёх углах. Об этом сообщил корреспондент "Комсомольской правды в Пскове".
К концу недели рабочие закончат разбор одного из павильонов торгового комплекса «Тимохин». В ходе работы уже убрана внутренняя и внешняя отделка и крыша объекта. Далее снесут каркас и основание. Остальные павильоны, туалет и трансформаторная будка также будут демонтированы. После работ вся территория будет проведена в порядок.
Напоминаем, что данные объекты на территории рынка были установлены незаконно.
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