Реабилитацию после коронавируса можно будет пройти в горбольнице Пскова

В Псковской городской больнице будет создано новое отделение для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус

В Псковской городской больнице появится подразделения для реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Во время посещения медучреждения Марина Гаращенко рассказала об этом губернатору региона Михаилу Ведерникову. «Мы будем предусматривать развитие не только всех видов специализированной медицинской помощи, но и высокотехнологичной. И самое главное, хотим добавить новые направления – это реабилитация для пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции».

Как отметила председатель комитета, в больнице собираются открыть подразделение для работы с пациентами, у которых выявлена бронхолёгочная патология с соматикой и одновременно имеются проблемы по кардиологии. Делается этого для того, чтобы пациенты могли комплексно восстанавливать все органы после заражения коронавирусной инфекцией.