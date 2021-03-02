В ПсковГУ прошла первая пара в виртуальной аудитории в игре Minecraft

Фото: PskovHack

Сегодня в ПсковГУ прошло первое учебное занятие в виртуальном здании университета, которое студенты построили в компьютерной игре Minecraft. Об этом рассказали участники IT-сообщества PskovHack, организовавшие виртуальную лекцию и организовавшие строительство вуза в игре.

Преподавателем, который первым решился провести пару в таком необычном формате, стал Алексей Ильин. Он прочитал студентам первого курса направления «Дизайн» лекцию по дисциплине «Введение в игропрактику».

«Пока мы можем проводить только лекции при помощи Discord, но кто знает, но что способна наша фантазия в дальнейшем. Мы очень надеемся, что это не последнее занятие в ПсковГУ в Minecraft», - рассказали участники сообщества PskovHack и пригласили преподавателей присоединяться к виртуальным парам.