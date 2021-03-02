В ФДР рассказали, какие 7 фраз ежедневно нужно говорить своему ребенку

Фото Фонд Детской Радости
Фонд Детской Радости опубликовал фразы, которые стоит говорить ребёнку каждый день. С ними он поделился подписчиками в своём instagram-аккаунте.
Для того, чтобы воспитать уверенного в себе ребёнка, родителям нужно быть осознанными в своей речи и правильно подбирать слова для общения.
Согласно мнению педагогов, ребёнку ежедневно будет очень полезно слышать следующие фразы:
1. Я люблю тебя.
2. Мы счастливы, что ты у нас есть!
3. Ты самый лучший в мире ребенок!
4. Ты самый талантливый в мире!
5. Если ты действительно чего-то хочешь, имей смелость делать это.
6. Спасибо, что рассказал.
7. Никогда не верь тому, что ты плохой / глупый и т.д.
Как утверждают детские психологи, такая поддержка от родителей положительно скажется на самооценке ребёнка и его уверенности в своих силах.