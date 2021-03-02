В Псковской области увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей

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В Псковской области увеличилась заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков. Об этом сообщил сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора в ходе совещания главы региона с медиками.

Заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних в регионе выросла на 55%. Александр Нестерук отметил, что доля подростков в общей статистике заболеваемости в три раза меньше, чем доля подростков в структуре населения.

Кроме того на 4,7% возросло число случаев заражения новой инфекцией среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. При этом, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в Псковской области с конца декабря прошлого года снизился практически в 5,2 раза.