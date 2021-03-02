16 тысяч 875 псковичей сделали прививку от коронавируса

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Всего 16 тысяч 875 тысяч жителей Псковской области решили сделать прививку от коронавируса. Об этом сегодня на заседании сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Кроме того она обратила внимание на то, что оба укола сделали менее половины: 5 тысяч 919 человек. «Вакцинация - это один из факторов, который будет влиять на темпы снижения роста заболеваемости и на выход региона из пандемии», - рассказала Марина Гаращенко и отметила, что на данный момент в обороте 23 тысячи 662 дозы вакцины «Спутник-V».

Процент освоения вакцины в регионе достиг показателя в 77%. При этом, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Нестерука за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом снизилась более чем на 18%. Ранее она росла на 11%.