Псковские школьники поучаствуют в акции «Завтрак для любимых»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Российское движение школьников совместно с проектом «Гастрономическая карта России» проведет акцию «Завтрак для любимых». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном отделении организации.

Для того, чтобы принять участие в акции, ребятам нужно будет снять видео о том, как они готовят завтрак для своих родных: мам, бабушек, сестер или подруг. Затем необходимо опубликовать получившийся видеоролик в разделе «Клипы» в социальной сети «ВКонтакте». При публикации обязательно указать хештеги: #РДШ #8марта #ЗавтракДляЛюбимых #gastromaprussia и #ГастрономическаяКартаРоссии.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что в РДШ очень трепетно относятся к таким понятиям как доброта, забота, любовь и ценят такие праздники. «Я надеюсь, что утром 8 Марта тысячи женщин проснутся с хорошим настроением, которое им подарят их дети, а российские школьники в очередной раз покажут своим любимым словом и делом, насколько они ценны», — рассказала директор РДШ Ирина Плещева. Кроме того она отметила, что акцию поддержал известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев.

В акции могут принять участие учащиеся школ до 18 лет. По итогам акции организаторы выберут 10 лучших работ. Их авторы получат памятные подарки от Российского движения школьников. Кроме того, в Псковской области среди участников выберут еще трех победителей, которые получат брендированные призы: флешка, бомбер и кружка.