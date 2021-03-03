Приставшего к проводницам пьяного псковича выгнали из поезда

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Разбуянившегося пассажира, пристававшего к проводницам, сняли с поезда «Ласточка». Свидетелями задержания стали корреспонденты районной газеты «Плюсский край».

Мужчина ехал в поезде «Ласточка», который прибыл на станцию Плюсса в 20:42. По предварительным данным, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пассажир поезда начал буянить и приставать к проводницам. После этого псковичи вызвали полицейских, чтобы они смогли обезвредить разбушевавшегося пассажира.

Оперативная группа подъехала к вагону и задержала пассажира. Сотрудники полиции составили протокол о правонарушении и доставили мужчину в отделение полиции.